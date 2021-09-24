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Боец UFC Фахретдинов дал прогноз на бой Пираева против Хамитова

19:30
Ринат Фахретдинов. Фото Instagram
Ринат Фахретдинов. Фото Instagram
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Первый татарин в UFC россиянин Ринат Фахретдинов поделился мнением о предстоящем бое соотечественника Марифа Пираева против казахстанца Куата Хамитова.

«Если Мариф будет готов, как всегда он готовился, а не как на поп-ММА… Если он так будет готовиться, то поп-ММА останется его максимальным уровнем, — сказал Фахретдинов «СЭ». — Но если он будет готовиться как раньше, то он победит Куата. Но Куат — опытный волчара. Его нельзя списывать со счетов. А так я естественно буду болеть за своего одноклубника — Марифа Пираева. Хорошего вам боя, пацаны, и без травм».

Бой Пираев — Хамитов состоится сегодня на турнире AMC Fight Night в Сочи. В случае победы Пираев может подраться за пояс AMC Fight Nights в легком весе. ?

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUNdyaBjDo9/

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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