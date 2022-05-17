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Сегодня, 19:36

Пираев пообещал сделать вес перед титульным боем с Аббасовым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Мариф Пираев.
Фото AMC FIGHT NIGHTS

Претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев пообещал сделать вес перед титульным боем с чемпионом легкого веса Нариманом Аббасовым. В случае если Пираев не сделает вес, то его заменит Магомед Сулумов.

«Я выйду и сделаю вес. Давайте уже закроем тему, — сказал Пираев на пресс-конференции. — Этот бой 100 процентов состоится. Других вопросов задать не можете что ли?»

AMC Fight Nights 112, в главном событии которого Пираев сразится с Аббасовым, состоится 10 июня в Москве.

Согласно Sherdog, на счету Пираева 27 побед, 4 поражения и 1 ничья, у Аббасова — 27 побед и 3 поражения.

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