Пираев пообещал сделать вес перед титульным боем с Аббасовым

Претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев пообещал сделать вес перед титульным боем с чемпионом легкого веса Нариманом Аббасовым. В случае если Пираев не сделает вес, то его заменит Магомед Сулумов.

«Я выйду и сделаю вес. Давайте уже закроем тему, — сказал Пираев на пресс-конференции. — Этот бой 100 процентов состоится. Других вопросов задать не можете что ли?»

AMC Fight Nights 112, в главном событии которого Пираев сразится с Аббасовым, состоится 10 июня в Москве.

Согласно Sherdog, на счету Пираева 27 побед, 4 поражения и 1 ничья, у Аббасова — 27 побед и 3 поражения.