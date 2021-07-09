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Джиган прокомментировал тренировку Емельяненко в Instagram

08:27
Джиган прокомментировал тренировку Емельяненко в Instagram. Фото Instagram
Джиган прокомментировал тренировку Емельяненко в Instagram. Фото Instagram
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Российский рэп-исполнитель Джиган прокомментировал пост бойца Александра Емельяненко в Instagram. Последний ранее выложил видео, в котором он восстанавливает форму и проводит легкую тренировку на лапах.

Напомним, что Емельяненко и Джиган договорились о бое. Место и время поединка пока неизвестны.

«Пойду пивка бахну!» — написал Джиган.

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