«Это несмешно». Бернс рассказал, как Чимаев предложил съесть ему банан в лифте

Боец полусреднего веса UFC Гилберт Бернс в ходе интервью Youtube-каналу Daniel Cormier рассказал, как Хамзат Чимаев пошутил над ним в лифте.

Даниэль Кормье: «Гилл, что чувствует ветеран вроде тебя, когда такой молодой парень, как Чимаев, говорит такие вещи, так дерзко и неуважительно себя ведет, просто отпихивает тебя с дороги?»

Гилберт Бернс: «Меня это не беспокоит, потому что я понимаю, что он делает, он продает бои, привлекает внимание. Вчера я видел его в лифте, он решил пошутить надо мной (передразнивает): «Брат, брат, вот тебе банан и шоколад, что хочешь покушать?» Бро, это не смешно. Но все эти клоуны вокруг него начали гоготать. Все, что он ни делает, они гогочут. Они потом начали повторять за ним, говорить мне: «Съешь банан».

Бро... То, как я вижу ситуацию — он в опасности. И он не понимает, что он в опасности. Это знаешь, как я был на одном турнире по БЖЖ. Подхожу к стенду, смотрю сетку схваток: «Так, ну первый бой легкотня, второй тоже, третий тоже, вот в полуфинале придется немного напрячься». И что в итоге? Первый же соперник устроил мне ад, я недооценил его. А в третьей схватке я проиграл и выбыл с турнира. Нельзя недооценивать всех этих ребят".

Поединок Бернса и Чимаева пройдет в ночь на 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США).