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Гилберт Бернс — Хамзат Чимаев: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

В ночь на 10 апреля Чимаев сразится с Бернсом на турнире UFC 273
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Хамзат Чимаев.
Фото UFC

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» пройдет турнир UFC 273, в основном карде которого состоится поединок в полусреднем весе между шведом с российскими корнями Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом из Бразилии.

Главный кард стартует в 05.00 по московскому времени. Бой Бернс — Чимаев ориентировочно начнется в 06.00.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Гилберт Бернс — Хамзат Чимаев. В прямом эфире все поединки турнира UFC 273 можно посмотреть на UFC Fight Pass. Видеотрансляция также доступна на matchtv.ru.

27-летний Чимаев не проиграл еще ни одного боя в своей карьере, его рекорд — 10 побед. 35-летний бразилец провел 24 поединка в ММА, в которых 20 раз победил и 4 раза потерпел поражения.

UFC 273: Стерлинг&nbsp;&mdash; Ян, Волкановски&nbsp;&mdash; Корейский Зомби. Онлайн. UFC 273: Стерлинг — Ян, Волкановски — Корейский Зомби. Онлайн

Хамзат Чимаев
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