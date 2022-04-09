В ночь на 10 апреля Чимаев сразится с Бернсом на турнире UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» пройдет турнир UFC 273, в основном карде которого состоится поединок в полусреднем весе между шведом с российскими корнями Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом из Бразилии.

Главный кард стартует в 05.00 по московскому времени. Бой Бернс — Чимаев ориентировочно начнется в 06.00.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Гилберт Бернс — Хамзат Чимаев. В прямом эфире все поединки турнира UFC 273 можно посмотреть на UFC Fight Pass. Видеотрансляция также доступна на matchtv.ru.

27-летний Чимаев не проиграл еще ни одного боя в своей карьере, его рекорд — 10 побед. 35-летний бразилец провел 24 поединка в ММА, в которых 20 раз победил и 4 раза потерпел поражения.