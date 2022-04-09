Джефф Монсон назвал фаворита в поединке между Петром Яном и Стерлингом

Ветеран ММА Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Петр Ян победит в четвертом или пятом раунде. Причем сделает это нокаутом. Лично я буду болеть за него. Это будет быстрый и красивый бой. Но Ян... Он слишком хорош для Стерлинга», — сказал Монсон «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией из-за запрещенного удара коленом.