Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:44

Джефф Монсон назвал фаворита в поединке между Петром Яном и Стерлингом

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран ММА Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Петр Ян победит в четвертом или пятом раунде. Причем сделает это нокаутом. Лично я буду болеть за него. Это будет быстрый и красивый бой. Но Ян... Он слишком хорош для Стерлинга», — сказал Монсон «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.
В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией из-за запрещенного удара коленом.

UFC 273: Стерлинг&nbsp;&mdash; Ян, Волкановски&nbsp;&mdash; Корейский Зомби. Онлайн. UFC 273: Стерлинг — Ян, Волкановски — Корейский Зомби. Онлайн

Петр Ян
0
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Ян: «Стерлинг, убедись, что ты хорошо позавтракал и пообедал»

«Это несмешно». Бернс рассказал, как Чимаев предложил съесть ему банан в лифте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости