В ночь с 9 на 10 апреля в американском Джексонвилле российский тяжеловес UFC Алексей Олейник проведет поединок в рамках UFC 273 с американцем Джаредом Вандераа на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене».

Бой основного карда турнира UFC 273 Алексей Олейник — Джаред Вандераа начнется примерно в 05.00 по московскому времени. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию поединка.

Видеотрансляция боя Алексей Олейник — Джаред Вандераа будет доступна на matchtv.ru, «Матч Боец» и UFC Fight Pass.

На счету 44-летнего Олейника в ММА — 59 побед, 16 поражений и один бой завершился вничью. 19 июня 2021-го россиянин проиграл единогласным решением судей Сергею Спиваку на UFC on ESPN 25.

У 29-летнего Вандераа 11 побед и 7 поражений в ММА. 12 февраля 2022-го американец уступил раздельным решением судей белорусу Андрею Орловскому на турнире UFC 271.