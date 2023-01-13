Кокляев: «Я бы с удовольствием посмотрел, как Хабиб играет в футбол»

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал информацию о том, что руководитель клуба «Легион» Шамиль Лахиялов предложил контракт экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Вообще, я за любую спортивную движуху. Как бы ни было, это спорт, это мотивация. И плюс когда наступает стагнация, такие проекты актуальны. Потому что при том, что перед нами сегодня закрывают все возможности прогрессировать, нужно придумывать что-то свое. И такая попытка — почему бы нет? Я бы с удовольствием посмотрел, как Нурмагомедов играет в защите в футбол. Это нормальная спортивная тема, организаторы пытаются дать народу зрелищ — а это вполне здравое зрелище. Не хайп, а нормальная, интересная мысль. Я это одобряю и хотел бы на это посмотреть. Усэйн Болт же играл в футбол — почему бы и Хабибу не играть? Только в путь!» — приводит слова Кокляева «Газета.ру».

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина 29 побед и 0 поражений.