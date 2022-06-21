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Сегодня, 21:10

Минеев рассказал, что ему и Исмаилову предложили сняться в фильме

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что ему и Магомеду Исмаилову предложили сняться в одном фильме.

«Стоит ли смотреть на Магомеда Исмаилова и на третий бой против с ним? Мы можем посмотреть на него в кино, он снялся в сериале. Нам предлагают снятся в одной картине с большим хронометражем. Я думаю, это может быть интересно», — сказал Минеев на видео, опубликованном в соцсетях.

«Кто лучше в качестве актера, Магомед или Я? Мы не актеры», — подчеркнул он.

На турнире AMC Fight Nights, который состоялся в октябре прошлого года в Сочи, Минеев техническим нокаутом выиграл у Исмаилова.

Первый бой между Минеевым и Исмаиловым состоялся в 2018 году в Москве. Тогда итогом противостояния стала ничья.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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