Минеев рассказал, что ему и Исмаилову предложили сняться в фильме

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что ему и Магомеду Исмаилову предложили сняться в одном фильме.

«Стоит ли смотреть на Магомеда Исмаилова и на третий бой против с ним? Мы можем посмотреть на него в кино, он снялся в сериале. Нам предлагают снятся в одной картине с большим хронометражем. Я думаю, это может быть интересно», — сказал Минеев на видео, опубликованном в соцсетях.

«Кто лучше в качестве актера, Магомед или Я? Мы не актеры», — подчеркнул он.

На турнире AMC Fight Nights, который состоялся в октябре прошлого года в Сочи, Минеев техническим нокаутом выиграл у Исмаилова.

Первый бой между Минеевым и Исмаиловым состоялся в 2018 году в Москве. Тогда итогом противостояния стала ничья.