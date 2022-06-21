Волкановски уверен, что победит Оливейру: «В последних боях он был на волоске от поражения»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) заявил, что после третьего боя с Максом Холлоуэем (23-6) он поднимется в легкий вес. Также он назвал Чарльза Оливейру (33-8) опасным бойцом, которого тем не менее можно победить.

«После боя с Максом Холлоуэем мне пора будет подняться в весе, — сказал Волкановски на пресс-конференции UFC. — По крайней мере у меня есть шанс стать двойным чемпионом. Это то, чего я хочу. Когда я смотрю на Оливейру, то думаю, что он опасный боец. Однако в последних выступлениях, несмотря на то что они были очень захватывающими, он обнажил свои слабые стороны. В каждом из своих последних поединков он был на волоске от поражения. Загвоздка в том, что я не даю своим соперникам возможности восстановиться».

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Гэтжи сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.