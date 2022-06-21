Экс-боец UFC Туменов объяснил, почему вернулся в лигу АСА

Бывший полусредневес UFC Альберт Туменов объяснил, почему решил вернуться в лигу АСА после долгого простоя.

«Будучи два года в режиме ожидания у меня было время обдумать о жизни. Так вот я понял, что для меня очень важны те эмоции, которые ты получаешь в спорте, возможность конкурировать, состязаться, преодолевать какие-то трудности, одерживать победы. Этого всего не хватало мне все это время, поэтому сегодня я подписал контракт с одной из лучших лиг мира — ACA», — написал Туменов в соцсетях.

Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Туменов провел последний поединок провел против Беслана Ушукова в ноябре 2019 года на турнире ACA 102 в Казахстане. Тогда Туменов одержал победу во втором раунде.

Всего на счету Туменова 22 победы и 4 поражения.