Молдавский: «Ромеро не заслужил бой за титул с Немковым»

Боец ММА Валентин Молдавский высказался о предстоящем чемпионском поединке между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро.

«Непонятно, почему Йоэлю дали бой за титул после одной победы. Наверное, потому что медийный дядька и дрался за пояс в UFC. Ромеро не заслужил титульник, он ничего не выиграл, чтобы драться за пояс в Bellator», — цитирует «РБ Спорт» Молдавского.

На счету 30-летнего Немкова 16 побед и 2 поражения в карьере. В субботу, 19 ноября он победил американца Кори Андерсона, стал победителем «Гран-при» Bellator и защитил чемпионский пояс.

У 45-летнего Ромеро 15 побед и 6 поражений. Боец выступает в Bellator с сентября 2021 года.

Бой Немкова и Ромеро состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе (США).