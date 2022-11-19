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19 ноября, 23:58

Бой Спивака и Льюиса отменен из-за проблем американца со здоровьем

Иван Шитик
Корреспондент
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В Лас-Вегасе проходит турнир UFC Vegas 65, в главном событии которого должен был пройти поединок в тяжелом весе между Сергеем Спиваком и Дерриком Льюисом.

Однако за несколько минут до начала главного карда турнира стало известно, что поединок отменен. Как сообщил комментатор Брендан Фитцджеральд, Деррик Льюис выбыл из-за проблем со здоровьем, не связанных с коронавирусом или последствиями весогонки.

Спивак идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Аугусто Сакаи (15-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.

Льюис идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл россиянину Сергею Павловичу (16-1) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

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