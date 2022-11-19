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Сегодня, 16:59

Молдавский рассказал, что переживал перед объявлением победителя боя Немкова и Андерсона

Руслан Минаев
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Боец ММА Валентин Молдавский поделился мнением о победе Вадима Немкова над Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator в полутяжелом весе. В субботу, 19 ноября Немков победил Андерсона и защитил чемпионский пояс.

По словам Молдавского, он переживал перед объявлением результата.

— Один из судей дал счет 3-2 по раундам, вас это удивило?

— Да нет, слава богу, что победу вообще дали. Но очевидно, что четыре раунда Вадя забрал и перебил. Третий шатко-валко можно Кори отдать. Кто-то отдал четвертый, потому что Андерсон минуту продержал Вадима у сетки.

— Перед объявлением решения не был сомнений, что сейчас Андерсону поднимут руку?

— Вроде было понятно, что Вадя, но, учитывая последнюю тенденцию судейских решений в Америке, когда наши дерутся, волнение было, — цитирует Молдавского «РБ Спорт».

На счету 30-летнего Немкова 16 побед и 2 поражения в карьере.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-moldavskij-o-pobede-nemkova-nad-andersonom-uchity-vaya-sudejskie-tendentsii-by-lo-volnenie-za-rezul-tat/
Вадим Немков
Валентин Молдавский
ММА
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Молдавский рассказал, над чем работал Немков перед поединком с Андерсоном
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