Иржи Прохазка рассказал, почему уважает Гловера Тейшейру

Следующий претендент на титул в полутяжелом весе Иржи Прохазка (28-3) заявил, что не испытывает к Гловеру Тейшейре (33-7) ничего, кроме уважения.

«Я уважаю Гловера, потому что он настоящий чемпион, — сказал чешский боец в интервью UFC. — Он, сражаясь с молодыми бойцами, добился своего и стал чемпионом. Я восхищаюсь его выступлениями в боях против Энтони Смита и Тиаго Сантоса, потому что тогда они были на пике. Но пришло мое время. Мне нужно лишь следовать своему геймплану, и тогда все увидят, насколько я спрогрессировал с момента последнего поединка».

Прохазка проведет следующий бой против действующего чемпиона Тейшейры 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.