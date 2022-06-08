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Сегодня, 17:45

Иржи Прохазка рассказал, почему уважает Гловера Тейшейру

Карен Саркисян
Корреспондент
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Следующий претендент на титул в полутяжелом весе Иржи Прохазка (28-3) заявил, что не испытывает к Гловеру Тейшейре (33-7) ничего, кроме уважения.

«Я уважаю Гловера, потому что он настоящий чемпион, — сказал чешский боец в интервью UFC. — Он, сражаясь с молодыми бойцами, добился своего и стал чемпионом. Я восхищаюсь его выступлениями в боях против Энтони Смита и Тиаго Сантоса, потому что тогда они были на пике. Но пришло мое время. Мне нужно лишь следовать своему геймплану, и тогда все увидят, насколько я спрогрессировал с момента последнего поединка».

Прохазка проведет следующий бой против действующего чемпиона Тейшейры 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

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