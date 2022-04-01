Магомед Магомедов проведет бой в июне в рамках Гран-при легчайшего веса Bellator
Россиянин Магомедов проведет бой в июне в рамках Гран-при легчайшего веса Bellator
Россиянин Магомед Магомедов стал участником Гран-при легчайшего веса Bellator. Его четвертьфинальный бой пройдет на турнире Bellator 282, который состоится 24 июня. Об этом сообщает MMA Junkie.
Магомедов подерется с победителем поединка между Энрике Барзолой и Джошем Хиллом. Они сразятся на турнире Bellator 278, который состоится в ночь на 23 апреля в США.
На счету 30-летнего Магомедова 18 побед и 2 поражения.
В главном событии турнира Bellator 282 чемпион среднего дивизиона Гегард Мусаси сразится с Джонни Эблином.
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