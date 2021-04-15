Боец из «Ахмата» Авсарагова прокомментировала возможный бой с Лореда

Боец Bellator Диана Авсарагова, представляющая клуб «Ахмат», допустила, что лига в скором времени сведет ее с американкой кубинского происхождения Валери Лореда.

«Почему мне ее постоянно приписывают... Там ведь есть чемпионка, есть девушки более высокого уровня. Рассматривала ли я ее как вероятную соперницу? Да, конечно. Потому что я больше чем уверена, что нас сведут в скором времени», — сказала спортсменка в интервью «СЭ».

«Не думаю, что это будет следующий бой, так как мне сказали, что она дерется летом — в июле. Потом после этого она ведь не будет готова сразу провести поединок — надо подготовиться. Да и мне надо будет до этого времени подраться. Столько ждать я ее не собираюсь», — подытожила Авсарагова.

Свой последний бой Авсарагова провела в ночь на 10 апреля на турнире Bellator 256 в США, где она победила нокаутом американку Тару Графф.

(Ислам Бабаджанов)