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Бойца ММА Гаджимурада Антигулова задержали в Махачкале

21:48
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Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов был задержан в Махачкале.

При обыске у него обнаружили пистолет. Причины оперативных мероприятий в адрес Антигулова выясняются.

В декабре 2020 года боец попал в скандал. Он напал на гостя свадьбы. Ссора произошла из-за отсутствия алкоголя на столах. Позже стало известно, что мужчина, ударивший Антигулова, был сильно избит.

На счету 34-летнего Антигулова 20 побед и 8 поражений в ММА. Последний бой в UFC он провел в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину.

 

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