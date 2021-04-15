Бойца ММА Гаджимурада Антигулова задержали в Махачкале

Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов был задержан в Махачкале.

При обыске у него обнаружили пистолет. Причины оперативных мероприятий в адрес Антигулова выясняются.

В декабре 2020 года боец попал в скандал. Он напал на гостя свадьбы. Ссора произошла из-за отсутствия алкоголя на столах. Позже стало известно, что мужчина, ударивший Антигулова, был сильно избит.

На счету 34-летнего Антигулова 20 побед и 8 поражений в ММА. Последний бой в UFC он провел в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину.