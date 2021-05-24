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Боец Bellator Шаблий — о совместных тренировках с соперником Махачева: «Он может у кого угодно выиграть»

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Александр Шаблий. Фото Instagram
Александр Шаблий. Фото Instagram
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Боец ММА Александр Шаблий рассказал о совместных тренировках с предстоящим соперником легковеса UFC Ислама Махачева бразильцем Тиаго Мойзесом в зале American Top Team в Майами.

«Тиаго Мойзес, 15-й номер, который будет драться с Махачевым, он тоже из American Top Team, — сказал Шаблий в интервью «СЭ». — Я с ним тренировался. Он крепкий, хороший парень, но Ислам на другом уровне. Тиаго очень физически крепкий боец. Он чуть ниже меня. Его рост — 1,75 см, может быть, и он такой крепкий физически. Может быть мне показалось из-за того, что я диету держал, но мы там боролись, пацаны отрабатывали защиту, и почувствовал какой захват у него. Крепкий парень. Борьба хорошая у него. Он может с кем угодно, с любым соперником и хорошо отработать, и отстоять, и не проиграть, и точно так же может у кого угодно выиграть».

Свой последний бой 28-летний Шаблий провел в ночь на 22 мая на турнире Bellator 259 в Анкасвилле, победив британца Альфи Дэвиса единогласным решением судей.

Бой между Махачевым и Мойзесом состоится в ночь на 18 июля на турнире UFC Fight Nights.

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