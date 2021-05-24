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Абубакар Нурмагомедов проведет бой с Даниэлем Родригесом 17 июля

01:28
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Российский полусредневес Абубакар Нурмагомедов (16-3-1) проведет бой против американца Даниэля Родригеса (14-2) 17 июля на турнире UFC Fight Night 191, сообщает Mmajunkie. Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе (США).

В марте 31-летний Нурмагомедов одержал победу над Джаредом Гуденом на турнире UFC 260.

В феврале 34-летний Родригес решением судей одолел Майка Перри на UFC Fight Night.

Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

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