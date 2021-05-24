Александр Шаблий: «Ислам Махачев ничем не хуже Хабиба. Он станет чемпионом»

Российский боец Bellator Александр Шаблий назвал Ислама Махачева одним из лучших легковесов в мире и предрек ему чемпионство в UFC, заявив, что он ничем не хуже непобежденного Хабиба Нурмагомедова.

«У меня появились мысли с первых дней, когда с Исламом поработали. Тогда я понял, что он один из лучших легковесов в мире. На тот момент я во многих залах бывал — в Дагестане, в ATT, и по России на сборы ездил. Со многими бойцами работал, и тогда я для себя подчеркнул, что Ислам ничем не хуже Хабиба. Есть у них разница в технике, но я до сих пор думаю, что он станет чемпионом. Это просто дело времени», — сказал Шаблий в интервью «СЭ».

Шаблий дебютировал в Bellator поединком против британца Альфи Дэвиса. Бой состоялся в Анкасвилле на Bellator 259, а его итогом стала победа 28-летнего Александра единогласным решением судей.