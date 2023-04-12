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Сегодня, 19:10

Арнольд Аллен: «Я сказал, что Волкановски победил Махачева, и меня стали называть расистом»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полулегковес UFC Арнольд Аллен рассказал, как столкнулся с обвинениями в расизме из-за мнения о победителе в бою Волкановски — Махачев.

«Я ожидал, что Волкановски сделает то, что он сделал, но он показал еще больше, чем я ожидал, — сказал Аллен на медиа-подходе к UFC Kansas City. — Я допускал, что габариты сыграют роль, но нет, он подрался отлично. Честно, мне показалось, что он выиграл бой, но мне нужно следить за своими словами, потому что люди назвали меня расистом за то, что я сказал, Волкановски победил (смеется). Не знаю, может быть, я поменяю мнение [о победителе боя], если они еще раз так меня назовут (смеется)».

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением на UFC 284. Аллен в ночь на 16 апреля подерется с Максом Холлоуэем в главном событии вечера UFC Kansas City.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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