Тренер Сен-Пьера: «Левая рука у Макгрегора лучше, чем у Алекса Перейры»

Бывший тренер Джорджа Сен-Пьера Фирас Захаби сравнил удар с левой руки Конора Макгрегора и Алекса Перейры.

«Если брать по принципу PFP, у Макгрегора левая рука лучше. Она у него точнее, он лучше как контрпанчер, он не пропускает столько ударов. Перейра более стойкий, но у него нет такой точности», — сказал Захаби на канале Tristar Gym.

9 апреля Перейра проиграл нокаутом Израэлю Адесанье на UFC 287 и потерял титул чемпиона в среднем весе.