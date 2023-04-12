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Сегодня, 19:04

Морено проведет защиту титула против Пантойи на UFC 290 в июле

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведет защиту титула против бразильца Александра Пантойи. Бойцы сразятся на турнире UFC 290, который пройдет в ночь на 9 июля в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Ранее бойцы уже дважды бились друг с другом. В июле 2016 года в рамках бойцовского шоу The Ultimate Fighter Морено проиграл Пайнтойе удушающим приемом во втором раунде. Затем в мае 2018 года на турнире UFC Fight Night 129 Морено уступил единогласным решением судей.

Согласно Sherdog, на счету Морено 21 победа, 6 поражений и 2 ничьи, у Пантойи — 25 побед и 5 поражений.

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