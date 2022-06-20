Царукян рассказал, как в юности у него с другом в Хабаровске отобрали мопед

11-й номер легкого веса UFC Арман Царукян в интервью Youtube-каналу Sport 24 вспомнил непростые юные годы на улицах Хабаровска.

— Ты рассказывал, что на Дальнем Востоке жестко все было, нужно было иметь оружие или владеть навыками единоборств. У тебя были такие ситуации?

— Очень много ситуаций было. Мы с другом на мопедах катались, парень говорит: «Дай прокачусь». А я этого парня так, знал. Он из другого района, тогда же все по районам были. Он говорит: «Дай прокатиться» — «Где ты будешь на нем кататься?». Он один круг сделал, второй, и на третьем уехал. И короче мы еле как нашли его, разборки и все остальное. А так — много разных случаев было. Раньше, сейчас я не знаю, как дела обстоят. Но думаю, в некоторых городах России все то же самое.

— А мопед вернул?

— Короче он упал на нем, весь переломанный, покошенный. Вернули мопед. Один на один дрались за этот мопед. Друг дрался, это у него мопед забрали, я свой не давал. Он уехал на этом мопеде, и как решать вопрос? Он говорит: «Я по понятиям не украл, я отжал». Детские моменты такие.

25 июня Царукян подерется с Матеушем Гамротом на UFC Vegas 57.