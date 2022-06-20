Российский боец UFC Арман Царукян рассказал, тренировался ли он вместе со своим будущим соперником поляком Матеушем Гамротом в зале, где они оба проходили сборы.

«Ни разу такого не было. Я был два раза в American Top Team и его не видел. Просто он тоже прилетает, когда назначают бой, а мы же не дрались в одном карде. Из-за этого не пересекались.

Что о нем знаю? Все говорят, что у него хорошая борьба, хороший грэпплинг, что он до конца идет, на характере парень. Мы готовы к этому. Как говорит наш друг Курбан: «Мы тоже не кукурузу охраняем тут».

Похожи ли мы с Гамротом? Не сказал бы. Думаю, мои стойка и борьба лучше, чем у него. Единственное — он может работать и в левше, и в правше, а я работаю только в правше. Он так обманывает во время боя, меняя стойки. У него хороший проход в одну ногу, но моего уровня там нет. Ни в борьбе, ни в стойке. Да, он умеет идти до конца и рубиться. Но идти до конца я тоже умею, а рубиться я не люблю.

Буду работать в этом бою максимально грамотно, знаю, что победа будет за мной. Я его деклассирую", — сказал Царукян Sport24.

26 июня пройдет UFC Vegas 57, где в главном событии Арман Царукян проведет поединок против Матеуша Гамрота.