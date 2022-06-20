Арман Царукян: «В России мне комфортнее всего. Когда живу в США, скучаю по России»

11-й номер легкого веса UFC Арман Царукян в интервью Youtube-каналу Sport24 рассказал, где ему больше всего нравится жить.

— Где тебе сейчас комфортнее жить? Ты в Америке много жил, в России, по миру ездишь. Где тебе комфортно?

— Мне нравится в России больше всего. Я себя чувствую очень комфортно в России. Всю жизнь почти там прожил, это моя родина. Я когда здесь [в США] нахожусь, скучаю по России. А когда я в России нахожусь, я не скучаю по Америке. Я люблю российскую природу, гору, реки. Очень много земляков у меня в России живет.

— Ты еще вроде хочешь дом купить в Вегасе, если контракт переподпишут после победы над Гамротом

— Да, я хотел бы купить здесь дом. Так как все бои здесь, прилетать сюда за месяц, жить в своем доме. А когда уезжать — сдавать. Когда начнем зарабатывать большие деньги, можно купить себе дом здесь. Не можно, а нужно. И тем более, в Лас-Вегасе не такие дорогие дома, можно позволить себе.

— А при желании сейчас ты мог бы себе позволить обзавестись здесь домом?

— При желании можно купить прям сейчас. Но... пока что есть куда вкладывать в России. Здесь очень много денег уходит, здесь минимум уходит в месяц 10 000 долларов. Это минимум. А если еще выходить, покупать себе одежду брендовую, одни шорты стоят $ 1500. Я в этот раз очень много себе одежды купил, потому что приехал сюда без одежды. Я тут много мероприятий посещаю. На ужин пригласили, ты же не пойдешь в одних и тех же [вещах]. Поэтому пришлось купить много одежды.

25 июня Царукян подерется с Матеушем Гамротом на UFC Vegas 57.