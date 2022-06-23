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Сегодня, 13:03

Арман Царукян: «После победы над Гамротом я должен быть в первой пятерке рейтинга»

Царукян намерен попасть в первую пятерку рейтинга в легком весе после победы над Гамротом
Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (18-2) рассчитывает попасть в первую пятерку рейтинга в легком весе после досрочной победы над поляком Матеушем Гамротом (20-1).

«После этого боя все будет по-другому. Обо мне будут говорить, я стану претендентом. Я буду все время говорить о ребятах, которые не хотят со мной драться. После этого боя они не смогут отклонить бой со мной, — сказал Царукян на пресс-конференции перед турниром. — Если я выиграю, то должен оказаться в первой пятерке рейтинга легкого веса. В прошлом бою я легко победил хорошего бойца Йоэля Альвареса, но почти не поднялся в рейтинге. Надеюсь, что после этого поединка меня поставят в первую пятерку, потому что Гамрот отличный боец. Он крутой, но не на моем уровне».

Царукян и Гамрот подерутся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. Бой станет главным событием вечера.

Царукян идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел Йоэля Альвареса (19-3) во втором раунде техническим нокаутом. Бой состоялся 27 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

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