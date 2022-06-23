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Сегодня, 12:28

Павел Шульский хочет провести бои с Гаджи «Автоматом» и Вагабовым

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Звезда кулачных боев Павел Шульский заявил, что хочет провести поединок-реванш с бойцом ММА Гаджи «Автоматом» Наврузовым.

Два года назад 31-летний Шульский проиграл 32-летнему Наврузову.

«Поединок с Гаджи «Автоматом» сейчас мне интересен, как и два года назад. Отдаю ли я приоритет бою с ним или поединку с Вагабовым? Разницы нет. Оба достойные соперники, с обоими буду драться», — приводит слова Шульского MMA.Metaratings.ru.

Ранее Шульский победил кикбоксера Петра Романкевича и защитил титул чемпиона лиги «Наше Дело».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sulskii-budu-dratsya-s-gadzi-avtomatom-i-vagabovym-41417/
ММА
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