Павел Шульский хочет провести бои с Гаджи «Автоматом» и Вагабовым

Звезда кулачных боев Павел Шульский заявил, что хочет провести поединок-реванш с бойцом ММА Гаджи «Автоматом» Наврузовым.

Два года назад 31-летний Шульский проиграл 32-летнему Наврузову.

«Поединок с Гаджи «Автоматом» сейчас мне интересен, как и два года назад. Отдаю ли я приоритет бою с ним или поединку с Вагабовым? Разницы нет. Оба достойные соперники, с обоими буду драться», — приводит слова Шульского MMA.Metaratings.ru.

Ранее Шульский победил кикбоксера Петра Романкевича и защитил титул чемпиона лиги «Наше Дело».