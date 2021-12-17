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Снявший провокационный клип о Хабибе боец Анубис завершил карьеру

23:30
Дмитрий Кузнецов. Фото Instagram
Дмитрий Кузнецов. Фото Instagram
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Скандальный российский боец ММА Дмитрий Кузнецов по прозвищу Анубис потерпел поражение от Мурада Арцулаева.

Бойцы сразились по правилам кулачного боя на турнире Top Dog 11, который проходил 17 декабря в Москве. После проигрыша Анубис объявил о завершении карьеры.

На счету Кузнецова в ММА 10 побед и 6 поражений, а в кулачных боях — 1 победа, 2 поражения и 1 ничья.

В прошлом Кузнецов прославился тем, что снял провокационный клип об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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