Снявший провокационный клип о Хабибе боец Анубис завершил карьеру
23:30
Скандальный российский боец ММА Дмитрий Кузнецов по прозвищу Анубис потерпел поражение от Мурада Арцулаева.
Бойцы сразились по правилам кулачного боя на турнире Top Dog 11, который проходил 17 декабря в Москве. После проигрыша Анубис объявил о завершении карьеры.
На счету Кузнецова в ММА 10 побед и 6 поражений, а в кулачных боях — 1 победа, 2 поражения и 1 ничья.
В прошлом Кузнецов прославился тем, что снял провокационный клип об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.
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