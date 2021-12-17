Снявший провокационный клип о Хабибе боец Анубис завершил карьеру

Скандальный российский боец ММА Дмитрий Кузнецов по прозвищу Анубис потерпел поражение от Мурада Арцулаева.

Бойцы сразились по правилам кулачного боя на турнире Top Dog 11, который проходил 17 декабря в Москве. После проигрыша Анубис объявил о завершении карьеры.

На счету Кузнецова в ММА 10 побед и 6 поражений, а в кулачных боях — 1 победа, 2 поражения и 1 ничья.

В прошлом Кузнецов прославился тем, что снял провокационный клип об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.