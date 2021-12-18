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Тафа стал первым тяжеловесом в истории UFC, который не уложился в вес

05:40

Состоялось взвешивание перед турниром UFC Vegas 45. В рамки тяжелого веса не уложился австралиец Джастин Тафа. Он стал первым бойцом промоушена, который провалил взвешивание в этой весовой категории.

Вес австралийца составил 121,11 кг, что на 450 грамм больше дозволенного. На турнире он должен провести поединок против американца Гэри Хансакера. Этот поединок запланирован на предварительный кард.

В этой же категории пройдет и главный бой турнира Деррик Льюис — Крис Дакас. Льюис оказался значительно тяжелее соперника — 120,2 кг против 106,82.

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Евгений Петров все материалы автора
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