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Багаутинов: «Если MMA признают олимпийским видом спорта, то, скорее всего, заметно смягчат правила»

Багаутинов высказался о возможном признании MMA олимпийским видом спорта
16:10
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Али Багаутинов ответил на вопрос о том, было бы ему интересно увидеть MMA на Олимпийских играх.

«Если MMA признают олимпийским видом спорта, то, скорее всего, заметно смягчат правила, — приводит слова Багаутинова NEWS.ru. — Из-за этого бои станут не такими привлекательными. Зато наконец появятся олимпийские чемпионы по MMA. Правда, большинство из них будут представлять Россию, поэтому сложно сказать, насколько это выгодно остальным».

Напомним, в 2021 году олимпийским видом спорта было признано самбо.

Дополнительная информация:

https://news.ru/martial-arts/bagautinov-podaryu-ruslanu-valenki-chtoby-nogi-ne-myorzli-vo-vremya-probezhek/

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Карен Саркисян все материалы автора
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