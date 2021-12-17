Багаутинов: «Если MMA признают олимпийским видом спорта, то, скорее всего, заметно смягчат правила»
Багаутинов высказался о возможном признании MMA олимпийским видом спорта
16:10
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Али Багаутинов ответил на вопрос о том, было бы ему интересно увидеть MMA на Олимпийских играх.
«Если MMA признают олимпийским видом спорта, то, скорее всего, заметно смягчат правила, — приводит слова Багаутинова NEWS.ru. — Из-за этого бои станут не такими привлекательными. Зато наконец появятся олимпийские чемпионы по MMA. Правда, большинство из них будут представлять Россию, поэтому сложно сказать, насколько это выгодно остальным».
Напомним, в 2021 году олимпийским видом спорта было признано самбо.
Дополнительная информация:
https://news.ru/martial-arts/bagautinov-podaryu-ruslanu-valenki-chtoby-nogi-ne-myorzli-vo-vremya-probezhek/
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