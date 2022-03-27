Блейдс: «Хочу драться за временный пояс с Ганом»

Американский боец Кертис Блейдс прокомментировал победу над соотечественником Крисом Дакасом в главном поединке UFC Fight Night 205.

«Думаю, я заслужил бой за временный титул против Гана. Мы можем подраться с ним когда угодно, июнь, июль, август — я готов. Я хотел сегодня сделать настоящее заявление, потому что абсолютно все, включая Криса и его угол, ждали от меня прохода в ноги. Это то, что играет мне на руку, ты ждешь прохода, не ждешь удара, а я могу сделать и то и другое.

Стипе в зале? Эй, Стипе, я хочу быть таким, как ты. Может быть, это означает, что мне как-нибудь придется побить тебя, но я чертовски уважаю тебя, ты один из лучших в истории, я чертовски уважаю тебя», — сказал Блейдс в октагон-интервью.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Блейдса нокаутом в начале второго раунда. На счету 31-летнего Блейдса 16 побед и 3 поражения, у 32-летнего Дакаса 12 побед при 5 поражениях.