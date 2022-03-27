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Сегодня, 07:05

Блейдс: «Когда-то Миочич уничтожал меня в спаррингах, но теперь я знаю, что на одном уровне с ним»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс вспомнил работу со Стипе Миочичем в 2012 году.

«Мы работали со Стипе много лет назад, когда я еще не был хорош, — сказал Блейдс на послематчевой пресс-конференции UFC Columbus. — Он уничтожал меня в каждом спарринге. У меня нет ни одной интересной истории о тех спаррингах, потому что он просто уничтожал меня из раза в раз. Он был на несколько и несколько уровней выше меня. Я помогал готовиться ему к Гонзаге, это 2012 год. Я в тот год только начал мою карьеру по любителям в ММА. Но сейчас я знаю, что я на уровне Стипе. Я смогу перевести его, потому что переводил его уже тогда. И я смогу стоять с ним в стойке».

Блейдс нокаутировал Криса Даукаса во 2-м раунде главного события вечера UFC Columbus.

Стипе Миочич
UFC
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