Блейдс: «Когда-то Миочич уничтожал меня в спаррингах, но теперь я знаю, что на одном уровне с ним»

Боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс вспомнил работу со Стипе Миочичем в 2012 году.

«Мы работали со Стипе много лет назад, когда я еще не был хорош, — сказал Блейдс на послематчевой пресс-конференции UFC Columbus. — Он уничтожал меня в каждом спарринге. У меня нет ни одной интересной истории о тех спаррингах, потому что он просто уничтожал меня из раза в раз. Он был на несколько и несколько уровней выше меня. Я помогал готовиться ему к Гонзаге, это 2012 год. Я в тот год только начал мою карьеру по любителям в ММА. Но сейчас я знаю, что я на уровне Стипе. Я смогу перевести его, потому что переводил его уже тогда. И я смогу стоять с ним в стойке».

Блейдс нокаутировал Криса Даукаса во 2-м раунде главного события вечера UFC Columbus.