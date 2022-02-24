Блахович подал заявку на регистрацию торговой марки «Легендарная польская мощь»

39-летний польский экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) сообщил, что подал заявку на регистрацию словесной торговой марки «Легендарная польская мощь».

«После моей первой победы в UFC я сказал, что хотел бы показать миру легендарную польскую мощь, — написал Блахович в своем Instagram. — Я много работал, чтобы сделать из этого классного слогана свою торговую марку, известную во всем мире. И мне удалось сделать это. Этот слоган всегда ассоциируется со мной. Поэтому я рад сообщить, что недавно я официально подал заявку в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза на регистрацию торговой марки «Легендарная польская мощь».

Блахович лишился титула чемпиона UFC в полутяжелом весе 30 октября 2021 года на UFC 267. Поляк прервал серию из 5 побед, проиграв титул Гловеру Тейшейре (33-7) сабмишном (удушением сзади) во втором раунде.

(Давид Хачатрян)