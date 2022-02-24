Кевин Ли считает, что Хабиб не выиграл бы Сен-Пьера в матче по грэпплингу

Бывший боец UFC Кевин Ли считает, что Нурмагомедов не выиграл бы Сен-Пьера в матче по грэпплингу

Бывший боец UFC Кевин Ли (18-7) дал прогноз на потенциальный матч по грэпплингу между канадцем Жоржем Сен-Пьером (26-2) и россиянином Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Я не слышал об этом (слухах о матче по грэпплингу между Сен-Пьером и Хабибом. — Прим. «СЭ»). Это интересно, — сказал Ли в интервью YouTube-каналу MiddleEasy. — Матч по грэпплингу кардинально отличается от поединка по правилам MMA. Это разные вещи. Если матч пройдет до сдачи соперника, то я бы, наверное, выбрал [победителем] Сен-Пьера. Но, возможно, была бы ничья. Ни один из них не постучал бы. Когда перед тобой бойцы такого высокого уровня, очень тяжело провести болевой».

Ли проведет свой следующий поединок против Диего Санчеса (33-13) 11 марта на Eagle FC 46 в Майами, Флорида. В последний раз Ли дрался против Даниэля Родригеса (16-2) 28 августа 2021 года на UFC on ESPN 30. Тот бой Ли проиграл единогласным решением судей.

Давид Хачатрян