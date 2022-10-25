Майкл Биспинг: «Не считаю, что Яна ограбили в бою с О'Мэлли»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) заявил, что Петр Ян (16-4) получил больше урона в бою, чем Шон О'Мэлли (16-1). Именно это повлияло на решение судей.

«Это был близкий бой, очень близкий бой, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Мне кажется, что Шон выиграл первый раунд, потому что Ян медленно стартует. Помню, как в конце боя я думал, что Петр Ян победил. Но я не считаю, что это было ограблением. Критерий номер один при оценке боя — это урон. Если вы посмотрите на Яна, то увидите, что он получил больше урона».

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.