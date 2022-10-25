Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:32

Майкл Биспинг: «Не считаю, что Яна ограбили в бою с О'Мэлли»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) заявил, что Петр Ян (16-4) получил больше урона в бою, чем Шон О'Мэлли (16-1). Именно это повлияло на решение судей.

«Это был близкий бой, очень близкий бой, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Мне кажется, что Шон выиграл первый раунд, потому что Ян медленно стартует. Помню, как в конце боя я думал, что Петр Ян победил. Но я не считаю, что это было ограблением. Критерий номер один при оценке боя — это урон. Если вы посмотрите на Яна, то увидите, что он получил больше урона».

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
Читайте также
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Алджамейн Стерлинг: «Мне жаль Яна. Его ограбили»
Махачев занял третью строчку рейтинга бойцов UFC вне зависимости от категории
Шабли не считает поражение Яна от О`Мэлли политическим решением
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Бенил Дариуш: «Лучший грэпплинг в UFC у меня, а не у Махачева»
Монсон: «Махачев заслужил титул, это был нокаут века»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Магомедкеримов проведет бой с Глейсоном Тибау 25 ноября на PFL
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости