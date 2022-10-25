Магомед Магомедкеримов проведет бой с Глейсоном Тибау 25 ноября на PFL

32-летний российский боец Магомед Магомедкеримов (29-6) встретится с 39-летним ветераном Глейсоном Тибау (37-16) в лиге Professional Fighters League. Бой состоится 25 ноября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Об этом сообщил Sherdog.