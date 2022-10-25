Магомед Магомедкеримов проведет бой с Глейсоном Тибау 25 ноября на PFL
32-летний российский боец Магомед Магомедкеримов (29-6) встретится с 39-летним ветераном Глейсоном Тибау (37-16) в лиге Professional Fighters League. Бой состоится 25 ноября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Об этом сообщил Sherdog.
Магомедкеримов одержал 14 побед в последних 15 боях. Он дрался в финале Гран-при PFL в октябре 2021-го, проиграв нокаутом в третьем раунде Рэю Куперу (25-8). Тибау идет с рекордом 2-2 с момента подписания контракта с PFL. В прошлом бою он проиграл Ярре Аль-Силави (18-4) раздельным решением судей. Поединок состоялся 6 мая в Арлингтоне, США.
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