Бикрев назвал Корешкова фаворитом в поединке против Ларкина

Российский боец ММА Дмитрий Бикрев рассказал, кого считает фаворитом в противостоянии между россиянином Андреем Корешковым и американцем Лоренцом Ларкиным.

«Андрюха — фаворит противостояния. Не думаю, что Ларкин что-то покажет. Берхамов — очень сильный боец, но вообще ничего не показал в последнем поединке с Лоренцом. В ММА можно попасть. Вот Ларкин попал. Есть доля случая, процент. Он и случился. Думаю, что Мухамед не ожидал такого, и для меня это было неожиданностью», — цитирует Бикрева Metaratings.ru.

Реванш между Корешковым и Ларкиным состоится 30 июля в рамках совместного турнира Bellator и RIZIN. В октябре 2019 года россиянин уступил американцу раздельным решением судей на турнире Bellator 229.