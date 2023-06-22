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Сегодня, 09:38

Бикрев назвал Корешкова фаворитом в поединке против Ларкина

Алина Савинова
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Российский боец ММА Дмитрий Бикрев рассказал, кого считает фаворитом в противостоянии между россиянином Андреем Корешковым и американцем Лоренцом Ларкиным.

«Андрюха — фаворит противостояния. Не думаю, что Ларкин что-то покажет. Берхамов — очень сильный боец, но вообще ничего не показал в последнем поединке с Лоренцом. В ММА можно попасть. Вот Ларкин попал. Есть доля случая, процент. Он и случился. Думаю, что Мухамед не ожидал такого, и для меня это было неожиданностью», — цитирует Бикрева Metaratings.ru.

Реванш между Корешковым и Ларкиным состоится 30 июля в рамках совместного турнира Bellator и RIZIN. В октябре 2019 года россиянин уступил американцу раздельным решением судей на турнире Bellator 229.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bikrev-ne-dumayu-chto-larkin-chto-to-pokazhet-s-koreshkovym-260582/
Андрей Корешков
ММА
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