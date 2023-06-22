Роб Фонт подерется с Сонг Ядонгом 19 августа на UFC 292

Седьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Роб Фонт (20-6) проведет следующий поединок против восьмого номера рейтинга китайца Сонг Ядонга (20-6) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США, сообщает Sports Illustrated.

Фонт в прошлом бою одолел Эдриана Янеза (16-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Ядонг прошлый бой выиграл у Рики Симона (20-4) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой прошел 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.



