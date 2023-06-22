Раджабов: «У нас с Ребецким похожий стиль — будет красивый бой»

Боец UFC Лоик Раджабов поделился ожиданиями от своего второго боя в американском промоушене с поляком Матеушем Ребецким.

«Мой прошлый соперник тоже имел хороший рекорд. У него было 11 побед и все досрочные. Поляк — опытный соперник. Он взрывной, хорошо борется и бьет, но я пришел в UFC для того, чтобы биться с сильными соперниками разных стилей, так что я думаю, что бой получится интересным. У меня похож с ним стиль, я тоже люблю рубиться и идти вперед, думаю, у нас будет красивый бой. В этом бою я много чего поменял. У меня было достаточно времени для того, чтобы хорошо подготовиться, и вес при этом я также гонял нормально, как обычно. Мне теперь осталось только восстановиться к бою, и все будет нормально», — цитирует Раджабова MMA.Metaratings.ru.

Раджабов дебютировал в UFC 4 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. В этом бою он победил единогласным решением судей аргентинца Эстебана Рибовича.

24 июня в предварительном карде UFC on ABC 5 в Джексонвилле боец из Таджикистана проведет свой второй поединок в октагоне против Ребецкого.