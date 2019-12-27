«Бесы сейчас радуются». Денис Лебедев призвал Александра Емельяненко удалить пост о Федоре

Боксер Денис Лебедев призвал бойца MMA Александра Емельяненко удалить грубый пост в соцсетях, который тот адресовал своему брату Федору.

— Федот, закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне!, — написал Александр Емельяненко в Instagram.

— Саня, удали пост! — попросил Лебедев. — Бесы сейчас радуются... Саня, удали, будь мудрым.

Ранее Емельяненко-старший заявил в интервью Sport24, что Александр для него мертв. Емельяненко-младший прокомментировал «СЭ» эти слова: «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым».