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«Бесы сейчас радуются». Денис Лебедев призвал Александра Емельяненко удалить пост о Федоре

20:15
Instagram Александра Емельяненко.
Instagram Александра Емельяненко.
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Боксер Денис Лебедев призвал бойца MMA Александра Емельяненко удалить грубый пост в соцсетях, который тот адресовал своему брату Федору.

— Федот, закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне!, — написал Александр Емельяненко в Instagram.

— Саня, удали пост! — попросил Лебедев. — Бесы сейчас радуются... Саня, удали, будь мудрым.

Ранее Емельяненко-старший заявил в интервью Sport24, что Александр для него мертв. Емельяненко-младший прокомментировал «СЭ» эти слова: «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым».

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