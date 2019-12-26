Александр Емельяненко ответил Федору: «Если я мертв для него, пусть поставит свечку за упокой»

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» слова своего брата Федора Емельяненко.

Ранее Емельяненко-старший заявил в интервью Sport24, что Александр для него мертв.

— Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым, — сказал Емельяненко-младший. (Илья Андреев)

43-летний Федор Емельяненко (38 побед, 6 поражений в ММА) 29 декабря проведет бой с 41-летним американцем Куинтоном Джексоном (38-13). 38-летний Александр Емельяненко (28-7-1) последний бой провел по правилам бокса, 29 ноября нокаутировав стронгмена Михаила Кокляева. Братья уже много лет не общаются друг с другом, при этом в 2017 году между ними произошла перепалка в СМИ.