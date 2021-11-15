Поединок UFC между Чимаевым и Бернсом может пройти в январе
Поединок бойцов UFC Чимаева и Бернса может состояться зимой 2022 года
10:51
Бой в рамках UFC между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Гилбертом Бернсом в полусредней весовой категории может состояться в январе, сообщает Frontkick.
По данным источника, окончательного решения пока нет, стороны ведут переговоры.
В своем последнем поединке, который состоялся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Чимаев (10 побед, 0 поражений) победил Ли Джинглианга удушающим приемом сзади в первом раунде. 35-летний Бернс одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.
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