Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Поединок UFC между Чимаевым и Бернсом может пройти в январе

Поединок бойцов UFC Чимаева и Бернса может состояться зимой 2022 года
10:51
Теги:

Бой в рамках UFC между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Гилбертом Бернсом в полусредней весовой категории может состояться в январе, сообщает Frontkick.

По данным источника, окончательного решения пока нет, стороны ведут переговоры.

В своем последнем поединке, который состоялся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Чимаев (10 побед, 0 поражений) победил Ли Джинглианга удушающим приемом сзади в первом раунде. 35-летний Бернс одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Сидячая работа: 10 упражнений для офиса
Мурашко рассказал о разработке останавливающего развитие COVID-19 препарата
0