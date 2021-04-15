Бывший чемпион Bellator и ONE, боец UFC Бен Аскрен считает цирком собственный бой с ютуб-блогером Джейком Полом.

«У меня нет доли с продаж PPV с этого боя, — сказал Аскрен на подкасте Steve-O. — Мне просто сразу выкатили огромный гонорар, но без процента с продаж трансляций. Я даже не знаю, сколько там продадут всего. Знаю, что там будет Бибер выступать, вся вот такая фигня. Честно, для меня это цирк. Я даже не хочу, чтобы Фредди Роуч был в моем углу, потому что не хочу, чтобы такая легенда, такой джентльмен участвовал в цирке. Представь, Бибер и мы там? Я совсем другую музыку слушаю. DMX, царствие ему небесное, Red Hot Chili Peppers — вот такая музыка».

Поединок Аскрена и ютубера Пола состоится 17 апреля в Атланте (Джорджия, США). Бой пройдет по правилам бокса с форматом 8 раундов по 2 минуты.