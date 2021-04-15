Бывший чемпион Bellator и ONE, боец UFC Бен Аскрен на подкасте Steve-O прокомментировал предстоящий бой с Джейком Полом и высказал свое отношение к криптовалютам.

«К этому бою на меня вышло 7 спонсоров, по-моему, — отметил Аскрен. — Самые разные компании, есть и сервис по криптовалютам. Все мои шорты буду в логотипах спонсоров. Я сам веду подкаст о крипте каждый понедельник, поэтому в этом направлении уже многое знаю. Я поверил в крипту еще в 2017-м, когда мне сказали, что это инструмент, который не могут контролировать политики. Знаешь, у меня на этом подкасте был один умный парень и он сказал лучшую мысль о крипте за все те 70 выпусков подкаста, что я сделал: «Кому ты доверишь деньги — инженерам или политикам?». Я уверен, что в последующие 10 лет биткойн или какая-то другая крипта станет ведущей валютой в мире.

Считаю ли я себя богатым человеком? Ну, чувствую себя неплохо. Что считать богатством? Здесь зависит от того, как ты тратишь. У Майка Тайсона было 400 миллионов, но он делал неадекватные траты и остался потом ни с чем. Я думаю, если ты тратишь 5 миллионов в год, то должен зарабатывать 6, чтобы считать себя богатым. Даже если ты тратишь $ 250 000 в год, то при доходе в $ 500 000 считаю, что ты тоже богат.

План на бой с Джейком Полом — сокращать дистанцию, вести бой на ближней, изматывать его, все то, что называется «грязным боксом».

Поединок Аскрена и ютубера Пола состоится 17 апреля в Атланте (Джорджия., США). Бой пройдет по правилам бокса с форматом 8 раундов по 2 минуты.