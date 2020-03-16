Барбоза считает Фергюсона фаворитом в поединке с Нурмагомедовым

Боец UFC Эдсон Барбоза оценил шансы в предстоящем поединке его двух бывших оппонентов — Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

— Будет великолепный бой, я жду с нетерпением, — приводит слова бойца Essentially Sports. — Это хороший поединок для Хабиба, но в то же время с Фергюсоном тяжело драться. Потому что его стиль... Он постоянно чуть другой с каждым новым соперником.

Я думаю, что у Фергюсона есть небольшое преимущество, потому что он чуть лучше в ударной технике. Он чуть более изобретателен. Все знают, что будет делать Хабиб, но он делает это очень хорошо. Все знают, но никто не может остановить его.

Ранее атлетическая комиссия штата Невада приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США).

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения.