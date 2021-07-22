Кьеса заявил о желании подраться за титул UFC после победы над Луке

Топовый американский полусредневес Майкл Кьеса рассчитывает на титульный бой в случае победы над бразильцем Висенте Луке.

«Этот бой [против Луке] позволит мне перейти на следующий уровень, — сказал Кьеса MMA Figthing. — Это тест, который мне нужно пройти, прежде чем я перейду на следующий уровень. Если я смогу одержать победу, будь то досрочное завершение или судейское решение, каким бы ни был результат, мне придется пройти через огонь, чтобы получить титульный шанс».

«Я хочу подраться за титул. Если я выйду в клетку и покажу доминирующее выступление, то я не вижу проблем, почему бы я не мог заявить о своем желании подраться за титул, идя на серии из пяти побед и будучи в топ-5. Почему не я? Но я не заглядываю слишком далеко вперед. Я максимально сосредоточен на Висенте Луке».

Кьеса встретится с Луке на турнире UFC 265, который пройдет в ночь на 8 августа в Хьюстоне (США). За плечами Кьесы 18 побед и 4 поражения. В прошлом он бился в легком весе, выступая в этой весовой категории с переменным успехом.