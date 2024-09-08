Бадаев заявил, что впечатлен уровнем подготовки команды Нурмагомедова к бою с Шаблием

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием.

«Правильный подход у команды Хабиба. Видно, что ментально они очень сильны. Чувствуют, что за спиной есть Нурмагомедов-старший. Система подготовки очень правильная, это очень важно. Александр приехал в Сан-Диего за несколько дней, а Усман готовился там. Казалось бы, мелочь, но... Этот профессионализм по деталям, по крупицам выливается в такие победы. Мы видим очень впечатляющее выступление.

Шаблий, безусловно, очень сильный боец. Поединок был конкурентным и напряженным, но все-таки преимущество Усмана было явным. Мы знаем, насколько хорош Александр, он опытный и хладнокровный боец. Если сегодня Нурмагомедов превзошел его в таком ключе, то это говорит о том, насколько хорош Усман», — сказал Бадаев.

В активе 26-летнего Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения. 31-летний Шаблий за карьеру одержал 24 победы и потерпел 4 поражения.