Mash: тренер по ММА Мискиншоев избил человека в Москве

Чемпион по панкратиону и тренер по ММА из Таджикистана Эраджа Мискиншоев избил человека в Москве, сообщает Mash.

По информации источника, 24-летний Мискиншоев гулял по Рязанскому проспекту со своим соседом. Там у них случился конфликт с соотечественником Мискиншоева Адибом. Произошла драка, по итогам которой пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы и переломы костей.

Бойца арестовали до 3 ноября. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Мискиншоеву грозит от 3 до 12 лет тюрьмы.