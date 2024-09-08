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Сегодня, 14:06

Mash: тренер по ММА Мискиншоев избил человека в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион по панкратиону и тренер по ММА из Таджикистана Эраджа Мискиншоев избил человека в Москве, сообщает Mash.

По информации источника, 24-летний Мискиншоев гулял по Рязанскому проспекту со своим соседом. Там у них случился конфликт с соотечественником Мискиншоева Адибом. Произошла драка, по итогам которой пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы и переломы костей.

Бойца арестовали до 3 ноября. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Мискиншоеву грозит от 3 до 12 лет тюрьмы.

Источник: Mash
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